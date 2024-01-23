Sultanlar Ligi'nde 17. hafta başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta mücadeleleri yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sultanlar Ligi'nde 17. hafta başlıyor
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23 Ocak 2024 13:24
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları 24 Ocak Çarşama (yarın) oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

14.00 VakıfBank-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

17.00 PTT-Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Adana ASKİ Atatürk)

18.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)

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