Sultanlar Ligi'nde 17. hafta başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta müsabakaları 24 Ocak Çarşama (yarın) oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:
14.00 VakıfBank-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
17.00 PTT-Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Adana ASKİ Atatürk)
18.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:
14.00 VakıfBank-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
17.00 PTT-Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Adana ASKİ Atatürk)
18.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş Ayos (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)