27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
2-020'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

TSSF Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, İspanya'da düzenlenecek Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda geçen yılki başarıyı tekrarlamayı hedeflediklerini söyledi.

calendar 27 Eylül 2025 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda geçen yıl kazanılan başarıyı tekrar etmek istediklerini söyledi.

TSSF tarafından Fethiye'de düzenlenen Altın Palet Türkiye Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nı takip eden Kolbakır, Türkiye Şampiyonası'nın ardından İspanya'da düzenlenecek, Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonunun (CMAS) organize ettiği Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'na katılacaklarını kaydetti.

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı'nın uluslararası anlamda güzel başarılara imza attığını dile getiren Kolbakır, "Geçen sene Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdık. İstiklal Marşı'mızı orada okuttuk. Bu sene de inşallah İspanya'da bunu başaracağız, buna inanıyoruz." dedi.


Kolbakır, milli takım ile teknik heyetin Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını, kürsü için tüm gayreti göstereceklerini dile getirdi.

- "Sporcularımız son derece hazır"

Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'na fotoğraf ve video dalında ikişer sporcu ile katılacaklarını belirten Kolbakır, "Burada düzenlediğimiz Altın Palet Türkiye Sualtı Görüntüleme Şampiyonası, bir anlamda Dünya Şampiyonası'na da hazırlık oluyor. Bizim şampiyonada video ve fotoğraf dalında koyduğumuz tüm kurallar, Dünya Şampiyonası'nda da geçerli. Sporcularımız son derece hazır. Motivasyonumuz ve enerjimiz yüksek. Her şey mükemmel şekilde gidiyor. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacağız." diye konuştu.

Su altında en iyi görseli çekmek için zamanla yarış olduğunu, 90 dakikayı aşan kişilerin yarıştan diskalifiye edildiğini anlatan Kolbakır, kuralın yurt dışında da geçerli olduğunu söyledi.

Su altında ortamın çok değişken olduğunu aktaran Kolbakır, "Su altında görsel çekenlerin bulunduğu ortam karadan çok çok daha zor. Su altında bir balık çekersiniz. Bu balığın gelip size poz verme imkanı yoktur. Saniyeler, milisaniyelerle yarışılır. Koşullar çok değişkendir. Akıntıya mazur kalabilirsiniz, fiziki şartlar çok zor olabilir." ifadelerini kullandı.

Kolbakır, fotoğraf ve video anlamında sanatsal bir eser ortaya çıkarma çabası içerisinde olurken aynı zamanda büyük bir efor harcayarak doğayla da mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.