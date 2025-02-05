Stuttgart, kupada tek golle yarı finalde!

Almanya Kupası çeyrek final maçında Stuttgart, konuk ettiği Augsburg'u 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Stuttgart, kupada tek golle yarı finalde!
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05 Şubat 2025 00:39
Almanya Kupası çeyrek final maçında Stuttgart, Augsburg'u konuk etti. 

Stuttgart Arena'da oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Deniz Undav kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart, adını yarı finale yazdırdı. Augsburg ise turnuvaya veda etti.

Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 

Son 3 resmi maçını kaybedeb Stuttgart, bu sonuçla birlikte kötü seriye de son verdi. Son 4 resmi maçını Bundesliga'da oynayan ve bu maçlarda mağlubiyeti bulunmayan Augsburg'un ise serisi sona erdi. 
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