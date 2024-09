Stoilov: 'Final paslarında daha iyi olmalıyız'

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz." dedi.



Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Uzun bir süredir maç yapmadıklarını hatırlatan Stoilov, şöyle konuştu:



"Bu nedenle hem futbol anlamında hem de dinamizm anlamında bazı çekincelerimiz vardı. Fakat bu şekilde olmadı. Dinamizm anlamında belki maksimum potansiyelimizle değil ama yüzde 80'in üzerinde bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı 1-2 gol daha atabilirdik. Fakat fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kayserispor da çok tehlikeli bir takım. Ofansif anlamda son 2 maçta 4 gol atmışlardı."



Stoilov, savunmada iyi performans gösterdiklerini ancak hücum anlamında daha öz güvenli olmaları gerektiğini belirterek, "Bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapmalıyız. Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda dinamizm anlamında da çalışmaya devam etmeli ve daha iyi olmalıyız. Bugün 3 golden çok daha fazlasını atabilirdik fakat bu şansları maalesef değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.



Takımda tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncuların da yer aldığını aktaran Stoilov, "Bugün herkesin performansından tatmin oldum diyemem. Çünkü kesinlikle bizim takımımızda herkesin en yüksek potansiyeliyle oynaması ve her şeyini vermesi gerekiyor. Bunun için de her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Stoilov, 3 stoperleri Nielsen, Miroshi ve Koray Günter'in sakatlığının olduğunu hatırlatarak, "Her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam ederek her şeyimizi vermeliyiz. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama kesinlikle bizim için önemli olan bu dinamizmimizi sahaya yansıtmak ve sürekli savaşmak çünkü taraftarımız sahada çok koşan ve savaşan bir takım görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Herkesin çok çalışması gerektiğini belirten Stoilov, "Ben buradayken zaten savaşmayan, koşmayan bir oyuncunun burada yeri kesinlikle olamaz." diye konuştu.