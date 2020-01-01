Spurs sessizliğini bozdu, George Floyd ve ırkçılık üstüne konuştu

San Antonio Spurs, George Floyd'un Minneapolis polisinin elinden gelen ölümü sonrasında ülke çapında meydana gelen ayaklanmayla ilgili, sonunda resmi bir açıklama yaptı.



Diğerlerinin yanında geç kalmış olsa da, Spurs bunun neden böyle olduğuna dair oldukça övgüye değer bir açıklamada bulundu.



Resmi Twitter hesabındaki bir dizi paylaşımda, Spurs, aynı açıklama ile ırkçılığın kendi organizasyonunu nasıl etkilediğine dair birkaç güçlü video paylaştı:



"Bunlar, ırkçılığın organizasyonumuzu nasıl etkilediğine dair hikayelerdir. Bu, topluluğumuzdan başlayarak etkili bir değişim yaratmaya yönelik taahhüdümüzün ilk adımıdır ve aynı zamanda bu sorunun sistemik olduğunu da kabul eder."



Spurs, ülkeyi ele geçiren ırksal adaletsizlik konusunda tavır almaması nedeniyle bazı eleştiriler almıştı. New York Knicks'in yanı sıra, San Antonio, NBA'de kendi duyurusuyla çıkmayan tek takımdı.



Paylaştıkları videolarda açıklandığı gibi, Spurs'ün bu kadar beklemesinin ana nedeni, önce dinlemeleriydi. Olayların ardından düşünmeden bir tepki göstermek yerin, daha metodik ve anlayışlı bir yaklaşım seçtiler. Kendi içinde gecikme bilerek yapılmıştı ve yaklaşımlarının bir göstergesiydi.



Konuyla mağdur olan insanların seslerini duymak için zaman ayırarak ve buna en iyi nasıl yaklaşılacağına dair kapsamlı bir analiz yaparak, takım mümkün olan en iyi sonuç olduğuna inandıkları şeyi ortaya çıkarabilmelerini sağladı ve dünyanın geri kalanını da bunu yapmaya davet ettiler.



