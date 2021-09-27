Spor şirketi borsaya damga vurdu

Dünyaca ünlü spor data ve istatistik şirketi Sportradar, Amerikan NASDAQ borsasında halka açıldı... Spor endüstrisinin potansiyelini ve geleceğinin parlaklığını finansal sonuçlarıyla bir kez daha gözler önüne seren bu halka açılma, yüksek değerleme çarpanıyla da dikkat çekti.

Haber; Basın Bülteni
Abone Ol
Spor şirketi borsaya damga vurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2021 23:03
Yeni nesil dijital spor içerik ve data sağlayıcıları arasında yer alan Sportradar, NASDAQ Borsası'nda halka arz edildi. Bu halka arz spor endüstirisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak gösteriliyor.

Şirketin 14 aylık halka açılış süreci, geçtiğimiz hafta NASDAQ'ta açılış zilinin çalınmasıyla resmen tamamlanmış oldu.

Açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 8 milyar dolar düzeyinde olurken, ilk aşamada halka arz hisse fiyatı 27 dolar olarak açıklandı. Şirketin geçen seneki geliri 478 milyon dolarken, net karı da 18 milyon dolardı.

Eski NBA yıldızı Michael Jordan'ın da yatırımcılar arasında olduğu Sportradar, halka arzında 19 milyon hisse satarak 513 milyon dolar topladı. Sportradar'ın hisse fiyatının 25 ila 28 dolar arasında olmasını bekleniyordu ve başvurular beklentileri karşıladı.

Sportradar, NASDAQ Borsası'nda SRAD adıyla işlem görüyor. Şirket başta futbol, tüm büyük sporlarda data, istatistik ve canlı skor içeriği üretiyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.