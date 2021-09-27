Spor şirketi borsaya damga vurdu

Yeni nesil dijital spor içerik ve data sağlayıcıları arasında yer alan Sportradar, NASDAQ Borsası'nda halka arz edildi. Bu halka arz spor endüstirisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak gösteriliyor.



Şirketin 14 aylık halka açılış süreci, geçtiğimiz hafta NASDAQ'ta açılış zilinin çalınmasıyla resmen tamamlanmış oldu.



Açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 8 milyar dolar düzeyinde olurken, ilk aşamada halka arz hisse fiyatı 27 dolar olarak açıklandı. Şirketin geçen seneki geliri 478 milyon dolarken, net karı da 18 milyon dolardı.



Eski NBA yıldızı Michael Jordan'ın da yatırımcılar arasında olduğu Sportradar, halka arzında 19 milyon hisse satarak 513 milyon dolar topladı. Sportradar'ın hisse fiyatının 25 ila 28 dolar arasında olmasını bekleniyordu ve başvurular beklentileri karşıladı.



Sportradar, NASDAQ Borsası'nda SRAD adıyla işlem görüyor. Şirket başta futbol, tüm büyük sporlarda data, istatistik ve canlı skor içeriği üretiyor.



