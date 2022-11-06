Yunanistan Ligi'nin 11. haftasında Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile derbi maçında karşı karşıya geldi.



Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Karşılaşmanın 84. dakikasında Pep Biel ile öne geçen Olympiakos'a Panathinaikos'un yanıtı 90+12'de oldu penaltıdan Sporar ile oldu. Öte yandan Panathinaikos'un Sporar ile 31 ve 77'de bulduğu iki gol ise VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.



Bu sonuçla Panathinaikos puanını 30'a çıkarırken liderliğini sürdürdü. Olympiakos ise 21 puanda kaldı.





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