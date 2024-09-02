Somaspor'dan güzel başlangıç

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelen Somaspor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Somaspor'dan güzel başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2024 15:28
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelen Somaspor, rakibini 2-0 yenmeyi bildi.

Sezona 3 puanla başlayan Somaspor'da ilk maçından zaferle ayrılan teknik direktör Erman Güraçar, güzel bir oyunla kazandıklarını söyledi.

Sezonun ilk maçlarının her zaman zorlu geçtiğini dile getiren Güraçar, "Kulüp olarak yeni bir sayfa açtık. İlk maçımızı galibiyetle bitirmemiz hepimize moral oldu. İlerleyen haftalarda daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Takımımız tam hazır olana kadar galibiyetler almak istiyoruz. Diyarbekirspor karşılaşmasını kazanmak bu nedenle çok önemliydi. İnanıyorum ki taraftarımızın da desteği ile sezonu üst sıralarda geçiririz" yorumunu yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery