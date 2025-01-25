Solskjaer, tek maçta kendi parasını çıkarttı!

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş camiasında kısa sürede bir fenomene dönüştü.
Kartal'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer hakkında Başkan Serdal Adalı, "Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum" sözlerini kullanmıştı.
Tecrübeli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerek 1,2 milyon Euro gelir elde etti.
Posta'nın haberine göre, Norveçli hoca bu sezon kazanacağı ücreti tek maçta çıkardı. Beşiktaş taraftarının kanının ısındığı hoca ile başarılı sezonlar geçirilmek isteniyor.
Kartal'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer hakkında Başkan Serdal Adalı, "Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum" sözlerini kullanmıştı.
Tecrübeli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerek 1,2 milyon Euro gelir elde etti.
Posta'nın haberine göre, Norveçli hoca bu sezon kazanacağı ücreti tek maçta çıkardı. Beşiktaş taraftarının kanının ısındığı hoca ile başarılı sezonlar geçirilmek isteniyor.