Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesi zorda!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu ilk maçında perşembe günü Shakhtar Donetsk'i konuk edecek Beşiktaş sıkıntılı bir dönem geçiriyor.
Sakatlıklar nedeniyle Avusturya kampında tam takım halinde çalışamayan siyah-beyazlılarda transferler de tamamlanamadı.
YÖNETİME MESAJ
Beşiktaş, Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü transferlerini tamamlamış olmasına rağmen kadroda hala eksik bölgeler bulunuyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Petrzalka yenilgisi sonrası, "Shakhtar maçında 14-15 oyuncu kullanacağız" diye yönetime üstü kapalı mesaj verdi. Norveçli hoca bütün sorunlara rağmen Tüpraş Stadı'nda iyi bir sonuçla alıp, rövanşta turu geçeceklerini düşünüyor.
Sakatlıklar nedeniyle Avusturya kampında tam takım halinde çalışamayan siyah-beyazlılarda transferler de tamamlanamadı.
YÖNETİME MESAJ
Beşiktaş, Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü transferlerini tamamlamış olmasına rağmen kadroda hala eksik bölgeler bulunuyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Petrzalka yenilgisi sonrası, "Shakhtar maçında 14-15 oyuncu kullanacağız" diye yönetime üstü kapalı mesaj verdi. Norveçli hoca bütün sorunlara rağmen Tüpraş Stadı'nda iyi bir sonuçla alıp, rövanşta turu geçeceklerini düşünüyor.