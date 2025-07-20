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Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesi zorda!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı öncesi eksik kadro ve tamamlanamayan transferlerle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

calendar 20 Temmuz 2025 11:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesi zorda!
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu ilk maçında perşembe günü Shakhtar Donetsk'i konuk edecek Beşiktaş sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Sakatlıklar nedeniyle Avusturya kampında tam takım halinde çalışamayan siyah-beyazlılarda transferler de tamamlanamadı.

YÖNETİME MESAJ

Beşiktaş, Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü transferlerini tamamlamış olmasına rağmen kadroda hala eksik bölgeler bulunuyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Petrzalka yenilgisi sonrası, "Shakhtar maçında 14-15 oyuncu kullanacağız" diye yönetime üstü kapalı mesaj verdi. Norveçli hoca bütün sorunlara rağmen Tüpraş Stadı'nda iyi bir sonuçla alıp, rövanşta turu geçeceklerini düşünüyor.

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