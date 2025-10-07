Solskjaer'in Beşiktaş sonrası yeni işi!

Beşiktaş'ın başına geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında geçen Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlı takım ile yolları yaz başında alınan kötü sonuçlar sonrası ayrılmıştı.
Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ta yaşadığı kısa maceranın ardından eski işine geri döndü.
UEFA ANALİSTLİĞİNE GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ı çalıştırmadan önce UEFA'da maç analistliği görevi yapan Norveçli teknik adam, eski işine geri döndü.
Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ve Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi. UEFA, resmi hesabından Solskjaer'in maç analizini paylaştı.
1.72'LİK PUAN ORTALAMASI
19 Ocak'ta Beşiktaş'taki görevine başlayan Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında 29 maça çıktı ve 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.
