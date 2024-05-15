Sivasspor'un genç yıldızını 2 Süper Lig devi gözüne kestirdi!

Sivasspor altyapısından dikkatleri üzerine çeken Emre Gökay yine transferin gözde isimlerinden biri olacak. Avrupa'nın önemli gazeteleri tarafından gelecek vadeden en önemli yıldızlardan biri olarak gösterilen Emre Gökay'la çok sayıda yabancı takım ilgileniyordu.



Nabız yoklanıyor!



Genç futbolcuyla ilgili olarak iç piyasada da hareketlilik başladığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Emre Gökay ile ilgili Beşiktaş ve Galatasaray'ın nabız yokladığı ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi.



Yunus Emre gibi



Devre arasında Yunus Emre Konak'ı 5 milyon Euro'ya İngiliz ekibi Brentford'a satan Yiğidolar, sezona damga vuran Rey Manaj'ın yanı sıra Emre Gökay'ın da satışından ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Henüz genç oyuncuyla alakalı bir rakam vurgusu yapmayan Kırmızı-Beyazlılar'ın beklentisinin en az 5 milyon Euro olduğu gelen haberler arasında.





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