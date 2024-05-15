Sivasspor'un genç yıldızını 2 Süper Lig devi gözüne kestirdi!

Sivasspor'un gelecek vadeden yıldız adayı Emre Gökay'a birçok takımdan teklif var. 18 yaşına girecek olan futbolcuya Avrupa'dan tekliflerin ardından iç piyasadan da nabız yoklamalar başladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Emre için fiyat sorduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor'un genç yıldızını 2 Süper Lig devi gözüne kestirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2024 11:01
Sivasspor altyapısından dikkatleri üzerine çeken Emre Gökay yine transferin gözde isimlerinden biri olacak. Avrupa'nın önemli gazeteleri tarafından gelecek vadeden en önemli yıldızlardan biri olarak gösterilen Emre Gökay'la çok sayıda yabancı takım ilgileniyordu.

Nabız yoklanıyor!

Genç futbolcuyla ilgili olarak iç piyasada da hareketlilik başladığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Emre Gökay ile ilgili Beşiktaş ve Galatasaray'ın nabız yokladığı ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi.

Yunus Emre gibi

Devre arasında Yunus Emre Konak'ı 5 milyon Euro'ya İngiliz ekibi Brentford'a satan Yiğidolar, sezona damga vuran Rey Manaj'ın yanı sıra Emre Gökay'ın da satışından ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Henüz genç oyuncuyla alakalı bir rakam vurgusu yapmayan Kırmızı-Beyazlılar'ın beklentisinin en az 5 milyon Euro olduğu gelen haberler arasında.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery