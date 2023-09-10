Sivasspor, hazırlık maçında Çorum FK'yı 2-1 yendi

Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çorum FK'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, hazırlık maçında Çorum FK'yı 2-1 yendi
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10 Eylül 2023 15:52
EMS Yapı Sivasspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kulüp tesislerinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorumspor FK ile karşılaştı.

Karşılaşmayı hakem Cem Eray Eşmekaya yönetirken yardımcılıklarını ise Turan Çelik ile Erkan Kırçıl yaptı.

Sivasspor'un gollerini 67. dakikada Arda Karaca ve 90. dakikada Charis Charisis atarken, Çorumspor'un golünü ise 50. dakikada Eren Aydın kaydetti.

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