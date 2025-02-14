Sivasspor'da Gaziantep öncesi 3 eksik

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Gaziantep'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Samba Camara, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Gaziantep'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Samba Camara, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.
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