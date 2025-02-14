Sivasspor'da Gaziantep öncesi 3 eksik

Sivasspor, Süper Lig'de cumartesi Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sivasspor'da bu maç öncesi 3 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Gaziantep öncesi 3 eksik
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14 Şubat 2025 13:02
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Gaziantep'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Samba Camara, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.


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