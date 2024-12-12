Sivasspor, Bodrum FK'ye konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Bodrum FK'ye konuk olacak
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12 Aralık 2024 15:08
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Bodrum'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Sipay Bodrum FK ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 11 puan elde etti.

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