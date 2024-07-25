Sivasspor, Antalyaspor'u tek golle geçti

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Antalyaspor'u tek golle geçti
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25 Temmuz 2024 20:33
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelede Sivasspor, 41. dakikada Menig'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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