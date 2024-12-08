Sivas'ta penaltı itirazı!

Sivasspor, Galatasaray ile karşılaştığı maçta bir pozisyonda kırmızı kart ve penaltı bekledi. Oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Sivas'ta penaltı itirazı!
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08 Aralık 2024 16:19
Son güncelleme 08 Aralık 2024 16:20
Sivasspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Garry Rodrigues, Roland Sallai'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Rodrigues ve Sivassporlu oyuncular, penaltı ve kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Turgut Doman, oyunun devam etmesini istedi.

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