Sivas'ta penaltı itirazı!

Sivasspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Garry Rodrigues, Roland Sallai'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Rodrigues ve Sivassporlu oyuncular, penaltı ve kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Turgut Doman, oyunun devam etmesini istedi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Garry Rodrigues, Roland Sallai'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Rodrigues ve Sivassporlu oyuncular, penaltı ve kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Turgut Doman, oyunun devam etmesini istedi.