Sivas, Malatya'yı yıktı; seriyi 15 maç yaptı!

Süper Lig'de 38. hafta maçında Sivasspor ile Malatyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadaleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Sivasspor oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Felix kaydetti.



Sivasspor'da takımın en golcü ismi Yatabare, sakatlığı sebebiyle Malatyaspor karşısında forma giymezken; takımın en fazla skora katkı sağlayan isimlerinden Tyler Boyd ise maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu.



Yeni Malatyaspor'da ise takımın en golcü futbolcusu Adem Büyük, Sivasspor karşısında forma giymedi.



Sivasspor, Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkarttı. Sivasspor ligde gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.



Küme düşme hattından uzak kalmak isteyen Yeni Malatyaspor ise Sivasspor deplasmanından puan çıkartamayarak ligde 41 puanda kaldı. Malatyaspor ligde gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Fajr'ın pasında sol kantta topla buluşan Gradel'in, ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



13. dakikada Kayode'nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında, Hakan Arslan kafayı vurdu. Top kale direğinin üzerinden auta gitti.



17. dakikada Fofana'nın sol kanattan attığı uzun pasta topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.



33. dakikada defansın kısa pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.



35. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.



39. dakikada Gradel'in pasında topla buluşan Fajr'ın sert şutunu kaleci Ertaş Özbir, iki hamlede güçlükle kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir kale direğinin yanından topu kornere çeldi.



51. dakikada defansın hatasında topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine sert ortasında topa hiçbir arkadaşı dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.



69. dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı içinden sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.



73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.



88. dakikada Gradel'in sol kanattan pasında ceza sahası içine giren Felix, rakiplerini geçerek topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz (Dk. 62 Boyd), Claudemir (Dk. 80 Felix), Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel (Dk. 90 Robin Yalçın), Kayode (Dk. 80 Kone)



Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Zeki Yavru (Dk. 90 Mallan), Umut Bulut (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 82 Olcay Şahan), Ahmed Ildiz (Dk. 90 Topalli), Fofana, Tetteh



Gol: Dk. 88 Felix (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Hadebe, Dk. 66 Chebake, Dk. 87 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 57 Kayode (Demir Grup Sivasspor)



