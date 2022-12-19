Sinisa Mihajlovic, son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da tedavi gördüğü sırada 16 Aralık'ta hayatını kaybeden Sırp futbol adamı Sinisa Mihajlovic, Roma'da son yolculuğuna uğurlandı.Başkentteki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'nda yapılan cenaze merasiminde Mihajlovic'in eşi Arianna Rapaccioni Mihajlovic ve çocukları, annesi Viktorija ile futbol dünyasından pek çok ünlü isim ve çok sayıda taraftar hazır bulundu.Törene, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, golcü futbolcu Ciro Immobile, Lazio Başkanı Claudio Lotito ile eski futbolculardan Francesco Totti ve Dejan Stankovic de katıldı.Mihajlovic'in son olarak çalıştırdığı Bologna'nın takım halinde yer aldığı törene FIFA ve UEFA ile Sırp futbol adamının forma giydiği Sampdoria, Bologna, Milan, Lazio ve Roma'nın yanı sıra Inzaghi ailesinin çelenk gönderdiği belirtildi.Bazilikadaki cenaze merasiminin ardından Mihajlovic'in naaşı, alkışlar ve taraftarların yaktığı meşaleler eşliğinde buradan alınarak Roma'daki Verano mezarlığına götürüldü ve burada son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir lösemi tedavisi gören Mihajlovic, 16 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.Kariyerinde Roma, Sampdoria, Lazio, Inter gibi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarının formasını giyen, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra, yine İtalya'da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve son olarak Bologna'da teknik direktörlük yapan Sinisa Mihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulmuş, genç teknik adam aldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığı atlattığını açıklamıştı.Mihajlovic, bu yılın mart ayında o dönem çalıştırdığı Bologna Kulübünde olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek "sinsi" olarak tanımladığı hastalığın yeniden nüksettiğini duyurmuştu.