Sinan Engin: 'Bilic, Fenerbahçe ile anlaştı'

Sinan Engin, Beyaz TV'de çarpıcı iddialarda bulundu. Engin, Beşiktaş'ın Bilic'e yaptığı teklife karşın Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek siyah beyazlı kulübü geri çevirdiğini öne sürdü.



Sinan Engin, "Aldığım bilgiler var. Beşiktaş, Slaven Bilic'e teklif yapmış. Ancak Bilic 'Fenerbahçe ile anlaştım' diyor. Doğrudur, yalandır bilemiyorum. Ancak benim aldığım bilgi bu yönde. Yalansa, yalanlayabilirler." dedi.



"Vitor Pereira keyifsiz, görmüyor musunuz." diyen Engin, "Oturulmuş ve konuşulmuş. Derbiyi kaybederse, erken de gidebilir." ifadelerini kullandı.



"ŞENOL GÜNEŞ DİRETMESİN!"



Sinan Engin, "Beşiktaş'ın teknik direktör aramasına gerek yok. Ocak ayında Şenol Güneş ile imzalasınlar. Şenol Güneş'in de diretmesine gerek yok. Hocam gel ve işleri düzelt, düzlüğe çıkar." yorumunu yaptı.





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