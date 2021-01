Simon Kjaer: 'Şu anda bizden güçlü takım yok'

Milan'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer, Benevento maçı sonrası iddialı açıklamalarda bulundu.



10 kişi kalmalarına karşın Benevento'yu deplasmanda 2-0 mağlup edip liderlik koltuğunu koruyan Milan'ın stoperi Kjaer, "Kazanmayı ne kadar istediğimizi sahada gösterdik. Şu an çok formdayız. Her zaman hedeflerimiz çok büyük. Hala yapacak çok işimiz var. Kendimizi her gün ve her an geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Danimarkalı stoper, "Çok kompakt bir takımız. Zihinsel olarak çok güçlü ve çok kaliteli bir takımız." diyerek sözlerini sürdürdü.



"Juventus'tan daha mı güçlüsünüz?" şeklinde gelen soruya Kjaer, "Şu anda dünyada bizden daha güçlü takım yok! Ayrıca, tabii ki günümüze bağlı. Her maç farklı ama biz şu an oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.