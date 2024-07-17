NBA başkanı Adam Silver, ligin genişleme takımı ekleme sürecini bu sonbahar döneminde "ciddi bir şekilde" ele alacağını söyledi.



Silver, NBA'in medya hakları müzakerelerinin sona ermesiyle, uzun süredir merak edilen Seattle ve Las Vegas ile ligi genişletme olasılığı konusunu ele aldı.



Las Vegas'ta medyaya konuşan Silver, NBA'in bu olasılığı bu sonbahar döneminde araştırmayı planladığını doğruladı:



"Medya anlaşmalarımızı henüz tam olarak bitirmedik ama bitirdikten sonra genişleme konusunu değerlendirmeye başlayacağız. Bunun düşünülenden biraz daha karmaşık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yeni medya anlaşmalarını bir düşünün, örneğin, yeni ortaklar getirdiğinizde, yapılan ödemeleri elbette ekiplere dağıtmanız gerekecek.



Bazen ligi genişletirken sanki para bastığımız falan düşünülüyor. Fakat aslında bu, hisse senedi satmaktan farklı bir durum değil. Herhangi bir işte, lig ofisinin mevcut sahiplerle birlikte çalışarak ve uzun vadeli beklentileri düşünerek modelleme yapması gerektiğini düşünüyorum. Sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda yeteneğin seyreltilmesi ihtimali de söz konusu.



Bununla birlikte, bu sonbahar döneminde bazı tespitler yapma sürecinde bu konuyu ciddi bir şekilde ele alacağımızı düşünüyorum. Ligi genişletmeli miyiz? Ve eğer genişleteceksek, kaç takım olacak? Hangi pazarlara bakmalıyız?"



LeBron James ve Shaquille O'Neal gibi mevcut ve geçmişteki NBA yıldızları, NBA'in yeni takımlarla genişlemesi durumunda Las Vegas'taki muhtemel ekipte hisse satın alma arzularını daha önce dile getirmişlerdi.





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