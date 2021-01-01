Shaq: "Wilt'ten daha iyiyim, onu tokatlardım..."

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, takımın bir diğer efsane oyuncusu Wilt Chamberlain'dan "daha iyi" olduğunu söyledi.



TNT'nin Inside the NBA programında sunucu Ernie Johnson, Shaq'tan tüm zamanların en iyi Lakers pivotlarını sıralamasını istedi. Shaq, kendi adını Chamberlain'dan önce söyleyince, programın yorumcularından Hall of Fame oyuncu Charles Barkley buna karşı çıktı.



Üçlü arasında geçen diyalog şu şekildeydi:



Ernie: "En iyi Lakers pivotlarını sırala."



Shaq: "Kareem, ben, sonra da Wilt."



Chuck: "Wilt'ten daha iyi falan değilsin! Yapma!"



Shaq: "Evet, Wilt'ten daha iyiyim. Wilt'i tokatlardım..."



