NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Dallas Mavericks'in yeni yıldız adayı Cooper Flagg'e övgü yağdırdı.
O'Neal, Flagg'in NBA'de büyük beklentilerle karşılaşacağını ancak gelişimi için doğru takımda olduğunu söyledi.
Fort Worth Star'a konuşan O'Neal, "Ailesini çok iyi tanıyorum. Harika bir genç. Bu şehir, bu organizasyon onun için en doğru yer," şeklinde konuştu.
Shaq, Flagg'e zaman tanınması gerektiğini vurgularken onu Dirk Nowitzki ile kıyasladı: "Hepimiz hatırlıyoruz, Dirk ilk geldiğinde bugünkü Dirk değildi. Cooper da zamanla gelişecek."
Mavericks, genç yıldızın gelişimi için uzun vadeli planlar yaparken, Shaq gibi isimlerin desteği organizasyonun vizyonuna güveni artırıyor.
O'Neal, Flagg'in NBA'de büyük beklentilerle karşılaşacağını ancak gelişimi için doğru takımda olduğunu söyledi.
Fort Worth Star'a konuşan O'Neal, "Ailesini çok iyi tanıyorum. Harika bir genç. Bu şehir, bu organizasyon onun için en doğru yer," şeklinde konuştu.
Shaq, Flagg'e zaman tanınması gerektiğini vurgularken onu Dirk Nowitzki ile kıyasladı: "Hepimiz hatırlıyoruz, Dirk ilk geldiğinde bugünkü Dirk değildi. Cooper da zamanla gelişecek."
Mavericks, genç yıldızın gelişimi için uzun vadeli planlar yaparken, Shaq gibi isimlerin desteği organizasyonun vizyonuna güveni artırıyor.