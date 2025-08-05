NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Dallas Mavericks'in yeni yıldız adayı Cooper Flagg'e övgü yağdırdı.O'Neal, Flagg'in NBA'de büyük beklentilerle karşılaşacağını ancak gelişimi için doğru takımda olduğunu söyledi.Fort Worth Star'a konuşan O'Neal,şeklinde konuştu.Shaq, Flagg'e zaman tanınması gerektiğini vurgularken onu Dirk Nowitzki ile kıyasladı:Mavericks, genç yıldızın gelişimi için uzun vadeli planlar yaparken, Shaq gibi isimlerin desteği organizasyonun vizyonuna güveni artırıyor.