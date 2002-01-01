Shaq, Sacramento Kings'teki hissesini resmi olarak sattı

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Sacramento Kings'teki mülkiyet hissesini resmen sattığını duyurdu.



Shaq, spor bahisi dünyasında yeni bir kariyer yoluna girdiğinden ötürü, lig kuralları gereği 2013'te "yeni bir vizyona" sahip olduğuna inanarak aldığı takımın azınlık hissesini satmak zorunda olduğunu bildirdi.



O'Neal, Kings organizasyonundan ayrılışını Twitter üzerinden duyurarak, takıma, şehre ve taraftarlarına son dokuz yıldır kurulan harika ortaklık için minnettarlığını dile getirdi.



Los Angeles Lakers efsanesi, Kings takımına karşı özellikle 2002 yılındaki Batı Konferansı Finalleri de dahil olmak üzere, birçok unutulmaz performans göstermişti.



17-27 derecesine sahip olan Kings, Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.



