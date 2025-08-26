NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal, tüm zamanların en iyisi tartışmalarında (GOAT) Kobe Bryant'ın adının atlanmasına tepki gösterdi.Straight Game Podcast'e konuşan Hall of Fame pivot, eski takım arkadaşı Bryant'ın bu tartışmalarda hak ettiği yeri bulmadığını söyledi:O'Neal'ın bu sözleri, Bryant'ın Jordan ve James ile aynı seviyede görülmesi gerektiği görüşünü yansıtıyor. Bryant, Lakers formasıyla 5 NBA şampiyonluğu yaşadı; bunların üçü 2000–2002 arasındaki üçleme döneminde O'Neal ile birlikte geldi.20 sezonluk kariyerini 2016'da noktalayan Bryant, 33.643 sayı, 2 NBA Finalleri MVP'si ödülü ve NBA tarihinin en yüksek ikinci maç skoru olan 81 sayılık performansı ile hafızalara kazındı. GOAT tartışmalarında genellikle Jordan (6 şampiyonluk, 5 MVP) ve James (4 şampiyonluk, hâlen aktif) ön plana çıksa da O'Neal, Bryant'ın unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.