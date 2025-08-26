26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Shaq: "GOAT tartışmalarında Kobe'nin de adı anılmalı"

NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal, tüm zamanların en iyisi tartışmalarında (GOAT) Kobe Bryant'ın adının atlanmasına tepki gösterdi.

calendar 26 Ağustos 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Shaq: 'GOAT tartışmalarında Kobe'nin de adı anılmalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal, tüm zamanların en iyisi tartışmalarında (GOAT) Kobe Bryant'ın adının atlanmasına tepki gösterdi.

Straight Game Podcast'e konuşan Hall of Fame pivot, eski takım arkadaşı Bryant'ın bu tartışmalarda hak ettiği yeri bulmadığını söyledi:

"GOAT tartışmalarında Kobe'nin adını anmayanlara sinirleniyorum. Michael [Jordan], LeBron [James] ya da Kobe; kimin seçileceği önemli değil, ama hepsinin adının geçmesi gerek. İnsanlar Mike'tan LeBron'a geçip Kobe'yi arada bırakıyor. Ben tüm isimlerin anılmasını, sonra insanların karar vermesini isterim."


O'Neal'ın bu sözleri, Bryant'ın Jordan ve James ile aynı seviyede görülmesi gerektiği görüşünü yansıtıyor. Bryant, Lakers formasıyla 5 NBA şampiyonluğu yaşadı; bunların üçü 2000–2002 arasındaki üçleme döneminde O'Neal ile birlikte geldi.

20 sezonluk kariyerini 2016'da noktalayan Bryant, 33.643 sayı, 2 NBA Finalleri MVP'si ödülü ve NBA tarihinin en yüksek ikinci maç skoru olan 81 sayılık performansı ile hafızalara kazındı. GOAT tartışmalarında genellikle Jordan (6 şampiyonluk, 5 MVP) ve James (4 şampiyonluk, hâlen aktif) ön plana çıksa da O'Neal, Bryant'ın unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.