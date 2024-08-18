Sevilla, Galatasaray'dan 3.5 milyon euro istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İspanya'dan flaş bir haber geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla, Galatasaray'ın da ilgilendiği Arjantinli sol bek Marcos Acuna için 3.5 milyon euro bonservis talep ediyor.
SEVILLA GÖNDERMEK İSTİYOR
Sevilla, oyuncunun fiziksel durumunu artık yeterli bulmadığı ve oyuncu ile yolları ayırma kararı aldığı yazıldı.
SADECE GALATASARAY DEĞİL
Tecrübeli oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Corinthians ve AEK'nın da ilgilendiği belirtildi.
Sevilla'nin 2020 yılında Sporting'den 11.2 milyon euroya transfer ettiği tecrübeli sol bek, İspanyol ekibinde 149 maça çıktı ve 6 gol, 16 asist yaptı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla, Galatasaray'ın da ilgilendiği Arjantinli sol bek Marcos Acuna için 3.5 milyon euro bonservis talep ediyor.
SEVILLA GÖNDERMEK İSTİYOR
Sevilla, oyuncunun fiziksel durumunu artık yeterli bulmadığı ve oyuncu ile yolları ayırma kararı aldığı yazıldı.
SADECE GALATASARAY DEĞİL
Tecrübeli oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Corinthians ve AEK'nın da ilgilendiği belirtildi.
Sevilla'nin 2020 yılında Sporting'den 11.2 milyon euroya transfer ettiği tecrübeli sol bek, İspanyol ekibinde 149 maça çıktı ve 6 gol, 16 asist yaptı.
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