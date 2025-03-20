Sevilla'da Marcao krizi

Sevilla, Galatasaray'dan bonuslar dahil 15 milyon euroya transfer ettiği Marcao'yu bedavaya göndermeye bile razı...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sevilla'da Marcao krizi
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20 Mart 2025 11:59
Sevilla 2022-23 sezonu başında Marcao'yu Galatasaray'dan bonuslar dahil 15 milyon euroya transfer etmişti.

İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla aylardır Marcao'nun takımdan ayrılmasını istemesine karşın Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.

BEDAVA GÖNDERMEYE BİLE RAZILAR

Sevilla'nın, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı haber detayında yer aldı.

Marcao bu sezon ligde son 16 maçta sadece 5 dakika süre alabildi.  

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