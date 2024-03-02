LaLiga 27. hafta karşılaşmasında Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 mağlup etti.



Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 13. dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 65. dakikada Sergio Ramos, Real Sociedad'ın gollerini 45+5. dakikada Andre Silva ve 90+2. dakikada Brais Mendez kaydetti.



Sevilla bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartırken, Real Sociedad ise 40 puanda kaldı.



Sevilla bir sonraki karşılaşmasında Almeria deplasmanına giderken, Real Sociedad da deplasmanda Granada'ya konuk olacak.





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