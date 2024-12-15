Servet Çetin: 'Deplasmanda 1 puan almak iyi'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Futbolcuların maça tedirgin başladığını, rakibin verdiği bazı fırsatları değerlendiremediğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:



"Biz oynayan takımız, bu yüzden oynamamız gerekiyordu. Aslında rakip de tam bize göre baskılar yapıyordu. Zaman zaman bu baskılardan iyi kurtulduk ama ileride topları kullanamadık. Son paslarımızda hatalar oldu. Çok basit top kayıpları yaptık bugün. Özellikle geçmiş maçlara bakacak olursak bu maçta top kaybımız çok. İkinci topları iyi alamadık, rakip aldı. Deplasman sonuçta, 1 puan almak bizim için iyiydi. Rakiplerimize önde baskı yapmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz haftalardır çünkü alternatif oyuncularımız yok maalesef elimizde. Bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi hamle yapma gücümüz yok, özellikle ön hatlarda. Bunun da sıkıntısını yaşıyoruz. Belki 2-3 çabuk oyuncumuz olsa maçı farklı şekilde bitirebiliriz ama maalesef bunu değerlendiremiyor, kullanamıyoruz. Çünkü elimizde imkanlar yok."







