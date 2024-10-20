Serkan Özbalta: 'Seri galibiyetlere ihtiyacımız var'

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "dalgalanma" yaşadıklarını, bunun önüne geçmek için çabaladıklarını dile getirdi.
Özbalta, herkesin herkesi yenebileceği bir lig olduğuna işaret ederek, "Bu dalgalanmanın içerisinden çıkmamız gerekiyor, çok çok kötü durumda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın 57 yıl sonra geçen sezon 1. Lig'e çıktığına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:
"Finali kaybeden bir Çorum Futbol Kulübü. Ciddi bir enerji boşalması... Ülkemiz futbolunda bunlar oluyor. Bu sistematik bir şekilde hepimizin kabahati olan bir durum. Çorum FK'da bu döngünün içerisine girmiş oldu. Allah'a şükürler olsun çok çok kötü durumumuz yok. Oyuncu grubu sahada ellerinden geleni yapıyor, iyi tepkiler veriyor ama bunlar yeterli olmuyor bizim için. Bazen kırılmalar oluyor. Bu durumu üzerimizden atıp seri galibiyetlere ihtiyacımız var."
Özbalta, herkesin herkesi yenebileceği bir lig olduğuna işaret ederek, "Bu dalgalanmanın içerisinden çıkmamız gerekiyor, çok çok kötü durumda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın 57 yıl sonra geçen sezon 1. Lig'e çıktığına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:
"Finali kaybeden bir Çorum Futbol Kulübü. Ciddi bir enerji boşalması... Ülkemiz futbolunda bunlar oluyor. Bu sistematik bir şekilde hepimizin kabahati olan bir durum. Çorum FK'da bu döngünün içerisine girmiş oldu. Allah'a şükürler olsun çok çok kötü durumumuz yok. Oyuncu grubu sahada ellerinden geleni yapıyor, iyi tepkiler veriyor ama bunlar yeterli olmuyor bizim için. Bazen kırılmalar oluyor. Bu durumu üzerimizden atıp seri galibiyetlere ihtiyacımız var."