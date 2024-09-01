Serkan Özbalta: ''Bu yaşadığım buna benzer 4. maçtı''

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Ben 7. yılımı bitirdim teknik adamlıkta, bu yaşadığım buna benzer 4. maçtı." dedi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli maç nedeniyle lige verilecek ara öncesi maçı kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.



Sakaryaspor'un içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan ötürü kaybedecek bir şeylerinin olmadığını anlatan Özbalta, rakip 10 kişi kaldıktan sonra tempoyu artırmaya çalışırken golü yediklerini kaydetti.



Maçta çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Özbalta, "Bazen böyle maçlar yaşıyorsun. Ben 7. yılımı bitirdim teknik adamlıkta, bu yaşadığım buna benzer 4. maçtı. Bazen 10-11 tane yüzde 100 gol pozisyonu olup da acaba bu nasıl olur diye. Olabiliyor işte. Bunun neden, niçin, nasıl olduğunu bilemiyorum." diye konuştu.



Maçı kaybedecekken beraberliği yakaladıklarını söyleyen Özbalta, isteklerinin futbolcular tarafından yerine getirildiğini, iyi bir takım olduklarını sözlerine ekledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU