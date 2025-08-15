1. Lig'in 2. haftasında Serik Belediyespor, Ümraniyespor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Serik Belediyespor oldu.



Serik Belediyespor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltıdan Marcos Silva attı.



Bu sonucun ardından Serik Belediyespor, iki hafta sonunda 4 puana ulaştı. Ümraniyespor, ligde 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Serik Belediyespor, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.



