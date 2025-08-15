15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Serik Belediyespor, penaltı golüyle kazandı!

1. Lig'de Serik Belediyespor, Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

calendar 15 Ağustos 2025 23:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serik Belediyespor, penaltı golüyle kazandı!
1. Lig'in 2. haftasında Serik Belediyespor, Ümraniyespor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Serik Belediyespor oldu.

Serik Belediyespor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltıdan Marcos Silva attı.

Bu sonucun ardından Serik Belediyespor, iki hafta sonunda 4 puana ulaştı. Ümraniyespor, ligde 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Serik Belediyespor, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

