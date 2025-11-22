Sergen Yalçın'ın saha içindeki yeni lideri!

Göztepe maçındaki performansıyla hayal kırıklığına neden olan Gabriel Paulista son dönemdeki oyunuyla teknik heyetin güvenini kazandı.
Annesi sağlık sorunu yaşadığı için teknik direktör Sergen Yalçın'ın izin verdiği Brezilyalı savunmacı, kendisine verilen süreden daha erken dönmesi ve akabinde maça çıkması teknik heyeti memnun etti.
SERGEN YALÇIN'IN YENİ LİDERİ
34 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı takımın saha içindeki liderlerinden biri haline geldi.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlı formayı 11 maçta giyen Brezilyalı stoper, 1 asistlik performans sergiledi. Sambacının Beşiktaş ile sözleşmesi 2026-2027 sezonunda sona eriyor.
