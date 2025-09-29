Sergen Yalçın: 'Derbiye moralli girelim!'

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında 10 oyuncusundan yoksun sahaya çıkmasına rağmen Kayserispor'u 4-0 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın öğrencileriyle 'konsantrasyon' toplantısı yaptı.
52 yaşındaki teknik adam, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarının zirve yarışındaki önemine dikkat çekti.
DERBİ ÖNCESİ KONUŞMA
Kayserispor galibiyetinin milat olması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın toplantıda şöyle konuştu: "Artık istikrar yakalamalı, galibiyet serisi başlatmalıyız.
Yapılacak çok işimiz var. Haftaya cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray derbisi öncesi Kocaelispor maçında kesinlikle kayıp istemiyorum. Taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanarak derbi maçına moralli gidelim.
Rakibimiz Galatasaray hafta içinde Liverpool ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Sert bir karşılaşma olacak, yıpranacaklar. Bu durumdan yararlanmalıyız. Galatasaray karşısında alacağımız bir galibiyet hem bizi havaya sokacak hem de taraftarımız için moral olacak."
