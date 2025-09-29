29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
14:30
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Sergen Yalçın: "Derbiye moralli girelim!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında 10 oyuncusundan yoksun sahaya çıkmasına rağmen Kayserispor'u 4-0 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın öğrencileriyle 'konsantrasyon' toplantısı yaptı.

52 yaşındaki teknik adam, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarının zirve yarışındaki önemine dikkat çekti.

DERBİ ÖNCESİ KONUŞMA

Kayserispor galibiyetinin milat olması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın toplantıda şöyle konuştu: "Artık istikrar yakalamalı, galibiyet serisi başlatmalıyız.

Yapılacak çok işimiz var. Haftaya cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray derbisi öncesi Kocaelispor maçında kesinlikle kayıp istemiyorum. Taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanarak derbi maçına moralli gidelim.


Rakibimiz Galatasaray hafta içinde Liverpool ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Sert bir karşılaşma olacak, yıpranacaklar. Bu durumdan yararlanmalıyız. Galatasaray karşısında alacağımız bir galibiyet hem bizi havaya sokacak hem de taraftarımız için moral olacak." 

