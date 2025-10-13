13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Sergen Yalçın'dan genç oyunculara özel plan!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç futbolcular Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz için bireysel gelişim programı başlattı.

Sergen Yalçın'dan genç oyunculara özel plan!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, genç oyuncuların gelişimi için özel bir çalışma süreci başlattı.

Siyah-beyazlı ekibin deneyimli hocası, altyapıdan yetişen yetenekler Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kulübün geleceği adına özel bir programa dahil etti.

"HAZIR OLUN"


Sezonun yoğun maç temposunda kadro rotasyonunu genişletmek ve yerli oyunculara daha fazla süre vermek isteyen Yalçın, iki futbolcusuna da "Hazır olun" mesajını iletti.

PLANLAMA TAMAMLANDI

Demir Ege için savunma yönünü güçlendirmeye odaklanan tecrübeli teknik adam, genç oyuncusuna bire bir mücadele, hava topu hakimiyeti, alan paylaşımı ve derinde oyun kurma üzerine ekstra çalışmalar yaptırıyor. Amaç, onu savunma önünde tam anlamıyla bir denge oyuncusu haline getirmek.

Kartal Kayra Yılmaz ise Sergen Yalçın'ın oyun planlarında daha hücuma dönük bir rolde yer alacak. Deneyimli teknik direktör, genç oyuncusunu 8 numara pozisyonunda değerlendirerek orta sahada geçiş oyununa katkı sağlayacak bir isim haline getirmeyi amaçlıyor.

Hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerine önem veren Yalçın, iki oyuncusuyla birebir toplantılar yaparak motivasyonlarını yüksek tutuyor.

Beşiktaş teknik heyeti, Demir Ege'yi Wilfred Ndidi'nin, Kartal Kayra'yı ise Orkun Kökçü'nün alternatifi olarak planlıyor. Siyah-beyazlılarda genç oyuncular için hazırlanan bu özel program, kulübün uzun vadeli vizyonu ve yerli futbolcu politikasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. 

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
