Serebral palsili öğretmen Yavuz Öndem, ilk kez boccia milli formasını giyecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu serebral palsili (SP) öğretmen Yavuz Öndem, ilk kez milli formayla çıkacağı Dünya Boccia Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.Şanlıurfa'da bilgisayar öğretmenliği yapan Yavuz Öndem, 6 yıl önce ağır engellilerin yapabileceği tek branş olan boccia ile tanıştıktan sonra katıldığı Türkiye şampiyonalarında kendi kategorisinde 4 kez şampiyon olmayı başardı.Öndem, 23 Haziran-1 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Dünya Boccia Şampiyonası'nda derece elde edebilmek için yaptığı hazırlıkları tamamladı.Yavuz Öndem, AA muhabirine, son olarak 6-11 Nisan'da Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milli takıma seçildiğini anlattı.Milli takım ile Polonya'daki Dünya Boccia Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini dile getiren Öndem, şöyle konuştu:Yavuz Öndem'in annesi Ayşe Yolcu ise her zaman oğlunun yanında olduğunu söyledi.Oğlunun başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Yolcu, şunları kaydetti: