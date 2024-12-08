Serdar Topraktepe'ye tribünden sürpriz destek

Beşiktaş U19'un teknik direktörü Veli Kavlak, Fenerbahçe derbisinde tribüne çıkarak Serdar Topraktepe'ye destek verdi.

Haber; Sporx.com
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Serdar Topraktepe'ye tribünden sürpriz destek
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08 Aralık 2024 01:28
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ye tribünden yardım geldi.

Beşiktaş U19 Takımı'nın teknik direktörü Veli Kavlak, basın tribününe çıkarak genç teknik adama saha içindeki gözlemlerini anlattı.

Veli Kavlak'ın tribünden yedek kulübesine verdiği bilgiler kameralara yansıdı.

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