Serdar Topraktepe'ye tribünden sürpriz destek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ye tribünden yardım geldi.
Beşiktaş U19 Takımı'nın teknik direktörü Veli Kavlak, basın tribününe çıkarak genç teknik adama saha içindeki gözlemlerini anlattı.
Veli Kavlak'ın tribünden yedek kulübesine verdiği bilgiler kameralara yansıdı.
Beşiktaş U19 Takımı'nın teknik direktörü Veli Kavlak, basın tribününe çıkarak genç teknik adama saha içindeki gözlemlerini anlattı.
Veli Kavlak'ın tribünden yedek kulübesine verdiği bilgiler kameralara yansıdı.