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Serdal Adalı: "Sinan Erdem'de şampiyonluk yolunda birlik olalım"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Mayıs 2025 13:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı: 'Sinan Erdem'de şampiyonluk yolunda birlik olalım'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftara birlik çağrısı yaptı.

"KAZANACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Adalı yaptığı açıklamada, "Bu akşam şampiyonluk yolunda, Sinan Erdem'de buluşuyoruz. Bu önemli maçta tribünleri beyaza boyayan 15 bin kara kartal görmek istiyor ve kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Büyük Beşiktaş taraftarı, haydi Sinan Erdem'e!" ifadelerini kullandı.




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