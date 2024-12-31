Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye'de takımla bir araya geldi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Kılıç da yer aldı.
Teknik Sorumlumuz Topraktepe ve futbolcularımızla sohbet eden Başkanımız Adalı, siyah-beyazlılarımıza Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi.
Başkanımız Serdal Adalı, 2025 yılının takımımıza başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibimizin ve futbolcularımızın yeni yılını kutladı."
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Kılıç da yer aldı.
Teknik Sorumlumuz Topraktepe ve futbolcularımızla sohbet eden Başkanımız Adalı, siyah-beyazlılarımıza Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi.
Başkanımız Serdal Adalı, 2025 yılının takımımıza başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibimizin ve futbolcularımızın yeni yılını kutladı."