Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye'de takımla bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2024 15:37
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye'de takımla bir araya geldi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Kılıç da yer aldı.

Teknik Sorumlumuz Topraktepe ve futbolcularımızla sohbet eden Başkanımız Adalı, siyah-beyazlılarımıza Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi.

Başkanımız Serdal Adalı, 2025 yılının takımımıza başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibimizin ve futbolcularımızın yeni yılını kutladı."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery