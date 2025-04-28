Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündemle ilgili siyah beyazlı camiaya mesaj gönderdi.
"Kulübümüzün büyüklüğüne yakışan bir strateji izliyoruz. Sermaye artırımı da Beşiktaş'ın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bu adımla kulübümüzün geleceğini güvence altına almayı, daha güçlü bir pozisyona getirmeyi hedefliyoruz."
"GELECEK KUŞAKLARA DAHA GÜÇLÜ BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTİYORUZ"
Beşiktaş'ın sadece bugünü için değil, geleceği için de sağlam bir temel oluşturmayı amaçladıklarının altını çize Beşiltaş Başkanı Serdal Adalı, "Amacımız, Beşiktaş'ı sadece bugünün değil, yarının da güçlü kulübü yapmak. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan haklarının kullanıldığı kritik bir dönemece girdik. Kulübümüz, kendi payına düşen kısmı için gerekeni yapmıştır." ifadelerini kullandı.
"BU, BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISIDIR"
Camianın desteğinin önemine dikkat çeken Adalı, "Camianın her ferdinin, yatırımcı olarak değil bir Beşiktaşlı olarak bu sürece katkı sunması, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu, birlik ve dayanışma çağrısıdır." ifadelerine yer verdi.
"AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI LAZIM"
Adalı'nın yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olmaz. Ancak 75 milyon Euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok. Ayaklarımızın yere basması lazım." ifadeleri kullanıldı.
"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIM KURACAĞIZ"
Önümüzdeki sezonun planlamasına da değinen Adalı, "Önümüzdeki sene çok daha iddialı, şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız. Tabii ki ayaklarımız da yere basacak." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer konusunda dikkatli bir yaklaşım benimseyen Adalı, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız. Kaç tane lazımsa o kadar alacağız. Transferle de şampiyon olunmuyor. Önemli olan doğru takımı kurmak. 11 transfer yapsanız da şampiyon olamayabiliyorsunuz. Örnekleri var." dedi.
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların gelecek sezon hedefleri hakkında konuştu.
Son güncelleme 28 Nisan 2025 15:00
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündemle ilgili siyah beyazlı camiaya mesaj gönderdi.
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