Serdal Adalı'dan TFF'ye ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF Başkanı İbnrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı'dan TFF'ye ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 20:50
Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz ve Ceyhun Kazancı da görüşmede yer aldı.

Hacıosmanoğlu, Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Adalı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery