Serdal Adalı'dan sağ bek müjdesi!

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen ve teklif yaptığı Nelson Semedo için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği sağ beke veren Beşiktaş 'ta başkan Serdal Adalı, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e müjdeyi verdi.Başkan Adalı, Solskjaer ile yaptığı görüşmede sağ bek transferi için,ifadelerini kullandığı belirtildi.Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walkers-Peters ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden son anda vazgeçmişti. Walker-Peters, Premier Lig ekiplerinden West Ham ile 3 yıllık anlaşmaya varırken, Osayi ise Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.