Serdal Adalı'dan sağ bek müjdesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği sağ beke veren Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e müjdeyi verdi.
Başkan Adalı, Solskjaer ile yaptığı görüşmede sağ bek transferi için, "Bize verdiğiniz transfer listesindeki isimler üzerine çalışıyoruz. Merak etmeyin Osayi'den ve Peters'tan daha iyisini alacağız. Hem sizin sisteminize uyacak hem de Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışacak bir futbolcuyu mutlaka transfer edeceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen ve teklif yaptığı Nelson Semedo için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walkers-Peters ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden son anda vazgeçmişti. Walker-Peters, Premier Lig ekiplerinden West Ham ile 3 yıllık anlaşmaya varırken, Osayi ise Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Başkan Adalı, Solskjaer ile yaptığı görüşmede sağ bek transferi için, "Bize verdiğiniz transfer listesindeki isimler üzerine çalışıyoruz. Merak etmeyin Osayi'den ve Peters'tan daha iyisini alacağız. Hem sizin sisteminize uyacak hem de Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışacak bir futbolcuyu mutlaka transfer edeceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen ve teklif yaptığı Nelson Semedo için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walkers-Peters ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden son anda vazgeçmişti. Walker-Peters, Premier Lig ekiplerinden West Ham ile 3 yıllık anlaşmaya varırken, Osayi ise Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.