Serdal Adalı'dan Ole'ye transfer mesajı

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Twente mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile bir araya geldi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan Ole'ye transfer mesajı
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01 Şubat 2025 10:22
Beşiktaş'ın Twente'ye kaybederek Avrupa'ya veda ettiği maçın ardından başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile bir araya geldi.

Adalı, Norveçli çalıştırıcıya destek ve moral verdi.

Başkan, Ole Gunnar Solskjaer'in takımı toparlaması için gerekli transferlerin yapılacağını ve deneyimli hocanın arkasında olduklarını belirtti.
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