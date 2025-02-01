Serdal Adalı'dan Ole'ye transfer mesajı

Beşiktaş'ın Twente'ye kaybederek Avrupa'ya veda ettiği maçın ardından başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile bir araya geldi.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Adalı, Norveçli çalıştırıcıya destek ve moral verdi.
Başkan, Ole Gunnar Solskjaer'in takımı toparlaması için gerekli transferlerin yapılacağını ve deneyimli hocanın arkasında olduklarını belirtti.
Adalı, Norveçli çalıştırıcıya destek ve moral verdi.
Başkan, Ole Gunnar Solskjaer'in takımı toparlaması için gerekli transferlerin yapılacağını ve deneyimli hocanın arkasında olduklarını belirtti.