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Serdal Adalı: "10 milyon dolarlık risk ortadan kalktı!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fulya'daki akaryakıt istasyonunun sponsorluk ve finansal süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Haziran 2025 12:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı: '10 milyon dolarlık risk ortadan kalktı!'
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fulya'daki akaryakıt istasyonu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"KANGREN HALİNE DÖNÜŞMÜŞ OLAN İSTASYON"

Fulya'da bulunan akaryakıt istasyonunu kira kontratı hakkında açıklama yapan Adalı, "22 Haziran tarihli Genel Kurulumuzun gündeminde bulunan bir diğer konu da, yıllardır kangren haline dönüşmüş olan Fulya'daki akaryakıt istasyonumuzun kira sözleşmesi ile ilgilidir. Bizim bu konuda Genel Kurul üyelerimizden talep ettiğimiz yetki, buradaki kira kontratının 2026 yılbaşından itibaren 15 yıllığına uzatılması yetkisi. Buradaki taşınmazımızın kiralanmasıyla ilgili zaten daha önce bütün anlaşmalar yapılmış durumdaydı." dedi


"1.2 MİLYON TL AYLIK GELİR!"

Akaryakıt istasyonunun gelirini arttıracağını belirten Serdal Adalı, "Biz Genel Kurul üyelerimizden bu anlaşmanın yetkisini kendi dönemimiz için de talep ediyoruz. Üstelik ilave bir değer artışı yaparak, elde edeceğimiz geliri daha da yükselterek, anlaşmaya yeni bir sponsorluk ilave ederek ve belki de hepsinden önemlisi neredeyse kaybetmek üzere olduğumuz 10 milyon Euro'luk bir davadan kulübümüzü kurtararak bu maddeyi Genel Kurulumuzun onayına sunuyoruz. Henüz birkaç ay önce, bu taşınmazımızdan sadece 145.000 TL gelir elde etmekte iken, biz bu anlaşmayı aylık 1.200.000 TL olarak revize etmiş durumdayız. Üstelik, akaryakıt istasyonumuzun aylık kirası her yıl enflasyon oranına bağlı olarak artış gösterecek. Ayrıca her 5 yılın sonunda, SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme firmasından alınacak rapor doğrultusunda kira bedeli güncellenecek, anlaşma uzun süreli gibi gözükse de kulübümüzün bu anlaşmada en ufak bir değer kaybı olmayacak." sözlerini kullandı.

KİRACI FİRMA FUTBOL ALTYAPI SPONSORU OLACAK

Kiracı firmanın futbol altyapısına sponsor olacağını açıklayan Adalı, "Akaryakıt istasyonumuzun haricinde, kiracı firmayla futbol altyapımızda kullanılmak üzere, 3 milyon TL bütçeli bir sponsorluk anlaşması üzerinde mutabakata vardık, yetkinin geçmesi halinde altyapımız için önemli bir geliri de buradan sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

"10 MİLYON DOLARLIK RİSK ORTADAN KALKTI"

Başkan Adalı, 10 milyon dolarlık riskin ortadan kaldırılmasına değindi, "Konuyla ilgili olarak camiamızı bilgilendirmek istediğim başka bir konu; kiracı firmanın kulübümüze açtığı 10 milyon dolarlık "işletme zararı" davası. Üzülerek söylüyorum ki bilirkişi raporlarının aleyhimize hazırlandığı, kaybetmemizin daha olası olduğu bir dava süreci içerisindeyiz. Biz kiracı firmayla bu noktada anlaşarak 10 milyon dolarlık devasa bir tazminat ödeme riskini de ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Biz Genel Kurulumuzdan daha önce yapılmış bir anlaşmanın, daha da iyileştirilmiş koşullarda onay almasını talep ediyoruz." dedi

"ASLOLAN BEŞİKTAŞ'TIR"

Aslolan Beşiktaş'tır diyerek açıklamasını bitiren Adalı, "Bu akaryakıt istasyonumuzun da kulübümüzün ekonomisine olabilecek en verimli, en faydalı şekilde dahil edilmesinden başka bir düşüncemiz, arzumuz yoktur. Genel Kurulumuz, inandığımız ve camiamıza en ince ayrıntısına kadar teker teker izah ettiğimiz bu maddelerle ilgili gerekeni yapacak, Beşiktaşımız için en doğru kararı verecektir." "Aslolan Beşiktaş'tır!"


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