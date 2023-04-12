Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, yöneticilerle bir araya geldiği toplantıda Nathan Redmond için kararını iletti. Deneyimli teknik adam, gerekirse maddi fedakarlık yapılabileceğini de bildirdi.



SON 8 SEZONUN EN İYİ 3. DÖNEMİ



Nathan Redmond bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maça çıkarken 5 gol, 6 asiste imza attı. Fenerbahçe ve Giresunspor'la oynanan son 2 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyerek herkesi büyüleyen İngiliz futbolcu son 8 sezonun en iyi 3. yılını geçiriyor. Redmond 2018-2019'da Southampton'da 43 maçta 9 gol, 6 asist (15 gol katkısı) kaydetmişti. Deneyimli futbolcu bu sezon kalan 7 maçta 4 gol katkısı daha yaparsa 2018-2019'daki performansını tekrarlayacak.



ŞENOL GÜNEŞ KARARINI VERDİ



Fenerbahçe derbisine 3 asist, 1 golle damgasını vurarak tarihe geçen Nathan Redmond, Bitexen Giresun ağlarını da havalandırırken, bir kez daha alkışları toplamayı başardı. Sezon başında Southampton'dan bedelsiz transfer edilen 29 yaşındaki İngiliz yıldızın sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek. Teknik Direktör Şenol Güneş çok beğendiği Redmond'un mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. Siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen Güneş, Redmond'la ilgili düşüncelerini tek tek paylaştı.



ANLAŞMA SAĞLANMASINI İSTEDİ



Şenol Güneş her maçta yeteneklerini gözler önüne seren Redmond'la anlaşma sağlanmasını istedi. İngiliz oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istediğini aktaran Güneş'in gerekirse maddi anlamda fedakarlık yapılabileceğini de söylediği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi önceki akşam medyayla buluştuğu iftar yemeğinde Redmond'un takımda kalmaktan yana olduğunu bildirmişti. Redmond'un Premier Lig'e çıkan Burnley'in listesinde yer alsa da kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.



