Şenol Güneş'ten Galatasaray'a özel plan

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçı planını hazırladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Galatasaray'a özel plan
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12 Aralık 2024 11:28
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Trabzonspor'da Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, pazartesi günkü mücadele öncesi oyun planını büyük ölçüde netleştirdi.

BASKIYI KIRMA PLANI

Deneyimli hocanın, Cimbom'un ev sahibi olma avantajını kullanarak kurmaya çalışacağı baskıyı dirençli bir orta saha ile kırmayı hedeflediği; oyuncularından, daha fazla mücadele ve fiziksel temas istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki zaaflarını da analiz eden Güneş'in, hücumlarda kanat organizasyonlarına önem vereceği kaydedildi.

NWAKAEME'YE ÖZEL GÖREV

Güneş, bu tür maçlardaki tecrübesi çok yüksek olan Anthony Nwakaeme'ye özel sorumluluklar verecek. Nwakaeme; takım disiplini, taktik ve saha içinde olabilecek gerginlikleri önleme konularında önemli rol üstlenecek.

İSTANBUL'DA TOPLANTI

Trabzonspor yönetimi, Galatasaray maçını tam kadro tribünden izleyecek. Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları, karşılaşmadan önce de İstanbul'da bir araya gelecek. Ayrıca Doğan'ın teknik direktör Şenol Güneş'le de takımın kaldığı otelde görüşeceği öğrenildi.



 
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