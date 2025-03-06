Şenol Güneş: 'Taraftar kızıyor, haklılar'

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.
Bordo-mavili takımla ilgili konuşan Şenol Güneş "Trabzonspor'da A Takım dışında herkes başarılı. Kupada devam ediyoruz, ligde kötüyüz. Geldiğimden bu yana bir takım kadrosu oluşturmaya çalıştık. Her takıma karşı oynayabileceğimiz hissi verdik, birkaç maç kötü oynadık. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama dışarıda hemen hemen hep kaybettik. Bizim gibi takıma yakışmayan bir durum. Şampiyonluk için oynamasak bile Avrupa kupaları hedefi olan Trabzonspor, 3 ile 5 arasında olabileceğini düşünürken, daha da gerideyiz. Eşik maçlarını hiç geçemedik. Konyaspor maçında da bunu yaşadık." ifadelerini kullandı.
"TARAFTAR HAKLI, YETKİLİ BENİM"
Taraftarların tepki üzerine açıklamaya yapan Güneş "Taraftar kızıyor, tepkilerini ortaya koyuyor, haklılar. Moralsiz olduğunuz zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sezona yapılanma yılı dedik ama, Avrupa kupaları hedefimiz var. Onun üzerinde ısrar ediyorum. Oyunumuzla bunu kabul ettiriyoruz ama deplasmanda sıkıntı yaşadık. Almamız gereken puanın altında aldık. Sıkıntılar var ama bunu aşacak gücümüz var. Dik durup, kötü günleri aşacağız. Yetkili de sorumlu da benim, eleştirilere saygı duyuyorum. Düzeltmek benim işim." dedi.
Hatayspor maçıyla ilgili mesaj veren deneyimli teknik adam "Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız. Hatayspor maçı var, kazanmak için oynayacağız. Oynama şansı verirseniz, herkes oynar. Hatayspor'un durumuna bakmadan, kazanmak için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.
2025 - 2035 PLANLAMASI
Trabzonspor'un uzun süreli bir plan yapmasını söyleyen Şenol Güneş "Trabzonspor 2025 ile 2035'i planlamalı. Altyapı sonuç aldı, yarın alamayabilir. Yarışan bir hale gelmeli ve başarılı hale gelmeliyiz. Bunun için yatırım gerekli. Hem yerel, hem de global Trabzonspor için planlarımızı yapmalıyız. Altyapı olmadan, A Takım olmaz. Ancak transfer de önemlidir. Hem yarışacağız, hem kar edeceğiz." dedi.
"ŞEYTANLAR HER YERDE VAR"
Tolunay Kafkas'ın Muhammed Cham'ı eleştirmesi, bordo-mavili futbolcunun ise ona cevap vermesiyle ilgili soruya cevap veren Şenol Güneş "Muhammed Cham ve Tolunay Kafkas ile konuştum. Yorumu herkes yapabilir, haklı veya haksız olabilir. O yorumu kamuoyu eleştirir, ona cevabı biz veremeyiz. Bilgilendirme yaparız ama düşünceyi değiştiremezsin. Bunu Tolunay Hoca için söylemiyorum. Haksızlık yapılırsa, üzülürsünüz. Muhammed Cham'a kim söyledi bilmiyorum, şeytanlar her yerde var. Türkçe bilmeden, Tolunay Hoca'yı mı takip etmiş? Bir şeytan söylemiş işte. Bir deli, kuyuya taş atmış ve biz de çıkarmaya çalışıyoruz. Cevabı doğru değil ama iyi oynadıktan sonra böyle konuşursak, iyi oyuncu ve insan kimliğimiz oturmamıştır. Onu uyardım, işine bakmasını söyledim." dedi.
"NWAKAEME'YE İZİN VERDİM!"
Anthony Nwakaeme'nin durumu hakkında bilgi veren Şenol Güneş "Sakatlığı biraz üzün sürecek gibi. Nwakaeme'ye dinlenmesi için izin verdim. Zaten gitti. 2-3-4 hafta olabilir. Milli maç sonrasına belki gelebilirler." açıklamasını yaptı.
Bordo-mavili takımla ilgili konuşan Şenol Güneş "Trabzonspor'da A Takım dışında herkes başarılı. Kupada devam ediyoruz, ligde kötüyüz. Geldiğimden bu yana bir takım kadrosu oluşturmaya çalıştık. Her takıma karşı oynayabileceğimiz hissi verdik, birkaç maç kötü oynadık. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama dışarıda hemen hemen hep kaybettik. Bizim gibi takıma yakışmayan bir durum. Şampiyonluk için oynamasak bile Avrupa kupaları hedefi olan Trabzonspor, 3 ile 5 arasında olabileceğini düşünürken, daha da gerideyiz. Eşik maçlarını hiç geçemedik. Konyaspor maçında da bunu yaşadık." ifadelerini kullandı.
"TARAFTAR HAKLI, YETKİLİ BENİM"
Taraftarların tepki üzerine açıklamaya yapan Güneş "Taraftar kızıyor, tepkilerini ortaya koyuyor, haklılar. Moralsiz olduğunuz zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sezona yapılanma yılı dedik ama, Avrupa kupaları hedefimiz var. Onun üzerinde ısrar ediyorum. Oyunumuzla bunu kabul ettiriyoruz ama deplasmanda sıkıntı yaşadık. Almamız gereken puanın altında aldık. Sıkıntılar var ama bunu aşacak gücümüz var. Dik durup, kötü günleri aşacağız. Yetkili de sorumlu da benim, eleştirilere saygı duyuyorum. Düzeltmek benim işim." dedi.
Hatayspor maçıyla ilgili mesaj veren deneyimli teknik adam "Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız. Hatayspor maçı var, kazanmak için oynayacağız. Oynama şansı verirseniz, herkes oynar. Hatayspor'un durumuna bakmadan, kazanmak için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.
2025 - 2035 PLANLAMASI
Trabzonspor'un uzun süreli bir plan yapmasını söyleyen Şenol Güneş "Trabzonspor 2025 ile 2035'i planlamalı. Altyapı sonuç aldı, yarın alamayabilir. Yarışan bir hale gelmeli ve başarılı hale gelmeliyiz. Bunun için yatırım gerekli. Hem yerel, hem de global Trabzonspor için planlarımızı yapmalıyız. Altyapı olmadan, A Takım olmaz. Ancak transfer de önemlidir. Hem yarışacağız, hem kar edeceğiz." dedi.
"ŞEYTANLAR HER YERDE VAR"
Tolunay Kafkas'ın Muhammed Cham'ı eleştirmesi, bordo-mavili futbolcunun ise ona cevap vermesiyle ilgili soruya cevap veren Şenol Güneş "Muhammed Cham ve Tolunay Kafkas ile konuştum. Yorumu herkes yapabilir, haklı veya haksız olabilir. O yorumu kamuoyu eleştirir, ona cevabı biz veremeyiz. Bilgilendirme yaparız ama düşünceyi değiştiremezsin. Bunu Tolunay Hoca için söylemiyorum. Haksızlık yapılırsa, üzülürsünüz. Muhammed Cham'a kim söyledi bilmiyorum, şeytanlar her yerde var. Türkçe bilmeden, Tolunay Hoca'yı mı takip etmiş? Bir şeytan söylemiş işte. Bir deli, kuyuya taş atmış ve biz de çıkarmaya çalışıyoruz. Cevabı doğru değil ama iyi oynadıktan sonra böyle konuşursak, iyi oyuncu ve insan kimliğimiz oturmamıştır. Onu uyardım, işine bakmasını söyledim." dedi.
"NWAKAEME'YE İZİN VERDİM!"
Anthony Nwakaeme'nin durumu hakkında bilgi veren Şenol Güneş "Sakatlığı biraz üzün sürecek gibi. Nwakaeme'ye dinlenmesi için izin verdim. Zaten gitti. 2-3-4 hafta olabilir. Milli maç sonrasına belki gelebilirler." açıklamasını yaptı.