Beşiktaş'ta futbol akademisinin bu sezon A takıma kazandırdığı genç yeteneklerden Semih Kılıçsoy alkışları toplamaya devam ediyor. Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında rakip ağları birer kez havalandıran 18 yaşındaki Semih, 4-0 kazandıkları Çaykur Rize deplasmanında 2 gol ve 1 asiste imza atarak yine vitrine çıktı.
'KARİYER PLANLAMASINI YAPTI'
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin son 3 maçta 11'de forma verdiği Semih Kılıçsoy toplam 4 gole imza atarken siyah-beyazlıların gurur kaynağı oldu. Sözleşmesi kısa süre önce 2028'e kadar uzatılan ve yıllık garanti ücreti iyileştirilen genç golcünün kariyer planlamasını yaptığı ve bu doğrultuda çok yoğun biçimde çalıştığı aktarıldı.
'ŞIMARMAYA VAKTİ YOK'
Milliyet'e konuşan Semih'in yakın çevresi, genç golcünün tamamen futbola odaklanmış durumda olduğunu bildirdi.
Semih Kılıçsoy'un henüz yolun başında olduğuna vurgu yapan yakın çevresi, "Kendisini geliştirmek için sürekli özel antrenmanlar yapıyor ve mentör eşliğinde çalışıyor. Bir yandan da İngilizce öğreniyor. Kendisine çok iyi bakıyor. Adeta futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. Belki erken havaya girip şımarmasından endişe ediliyor ama onun şımarmaya bile vakti yok! Tamamen futbola odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.
Semih Kılıçsoy bu sezon şimdiden 19 resmi maça çıkarken 9 gol kaydetti. Beşiktaş formasıyla 14 maçta 5 gol atan Semih, U-19 Milli Takımı'nda 5 müsabakada rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
AGÜERO'YU ÖRNEK ALIYOR
Süper Ligin 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ın, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği karşılamadan 2 gol ve 1 asist yapan Semih Kılıçsoy, ' Takımıma gol ve asistle katkıda bulundum. Çok mutluyum. Oynadıkça daha çok form tutuyorum. Daha fazla çalışacağım. Daha iyi olmak zorundayım. İdolüm stil olarak Agüero' ifadelerini kullanmıştı.
"GALATASARAY TRANSFER ETMEK İSTİYORDU"
Son 3 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a nasıl getirildiğini, daha önce siyah-beyazlı kulüpte alt yaş kategorilerinde teknik sorumluluk, scouting, transfer ve aile görüşmeleri görevi yürüten Semih Sezerli anlattı:
"2014-15'te Gaziosmanpaşa bölgesinde Arnavutköy Yayla takımında bir oyuncu var diye haber geldi. Kendisini denemeye aldık. İlk idmanda hemen ön plana çıktı. Başka kulüpler de yeteneğinin farkına varmıştı. Aynı dönemde onu G.Saray da istiyordu. O zaman Gaziosmanpaşa bölgesinin scoutu Haydar Etik ağabeyimizdi. Kulübün başkanı ile görüştü, çok çabaladı.
10 FUTBOL TOPU VE ANTRENMAN MALZEMELERİ
"O dönem futbol direktörü olan Emrah Bayraktar hoca temaslarda bulundu. Arnavutköy Yayla yöneticileri ikna edildi ve el sıkışıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 10 futbol topu ve beraberinde birtakım antrenman malzemeleri verilmişti. Babası ve annesi çalışıyordu. Fulya'ya uzak oturuyordu, idmana getirmek kolay değildi."
DEMİR EGE ONA 2015'TEN BU YANA ASİST YAPIYOR
O bölgede oturan bir aile ile görüştük, 2-3 futbolcuyu getiriyorlardı. Semih'i de o gruba ekledik. Getiren kişinin benzin fişini karşılıyorduk. Altyapı yolculuğunda uzun yıllar çalıştığı sırasıyla Mesut Kır, Halil İbrahim Toy, Cem Özden hocaların ve son olarak Serdar Topraktepe'nin ismini anmakta, teşekkür etmekte fayda var. Demir Ege de ilk defa Semih'e asist yapmıyor. 2015'ten bu yana yapıyor.
AĞABEYLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de hücum hattında görev alan tecrübeli isimlerden daha etkili bir görüntü sergiledi. Vincent Aboubakar, 12 maçta 4, Cenk Tosun 16 mücadelede 4 gol atarken Muleka ise 17 karşılaşmada sadece 2 kez fileleri havalandırdı.
'KARİYER PLANLAMASINI YAPTI'
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin son 3 maçta 11'de forma verdiği Semih Kılıçsoy toplam 4 gole imza atarken siyah-beyazlıların gurur kaynağı oldu. Sözleşmesi kısa süre önce 2028'e kadar uzatılan ve yıllık garanti ücreti iyileştirilen genç golcünün kariyer planlamasını yaptığı ve bu doğrultuda çok yoğun biçimde çalıştığı aktarıldı.
'ŞIMARMAYA VAKTİ YOK'
Milliyet'e konuşan Semih'in yakın çevresi, genç golcünün tamamen futbola odaklanmış durumda olduğunu bildirdi.
Semih Kılıçsoy'un henüz yolun başında olduğuna vurgu yapan yakın çevresi, "Kendisini geliştirmek için sürekli özel antrenmanlar yapıyor ve mentör eşliğinde çalışıyor. Bir yandan da İngilizce öğreniyor. Kendisine çok iyi bakıyor. Adeta futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. Belki erken havaya girip şımarmasından endişe ediliyor ama onun şımarmaya bile vakti yok! Tamamen futbola odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.
Semih Kılıçsoy bu sezon şimdiden 19 resmi maça çıkarken 9 gol kaydetti. Beşiktaş formasıyla 14 maçta 5 gol atan Semih, U-19 Milli Takımı'nda 5 müsabakada rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
AGÜERO'YU ÖRNEK ALIYOR
Süper Ligin 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ın, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği karşılamadan 2 gol ve 1 asist yapan Semih Kılıçsoy, ' Takımıma gol ve asistle katkıda bulundum. Çok mutluyum. Oynadıkça daha çok form tutuyorum. Daha fazla çalışacağım. Daha iyi olmak zorundayım. İdolüm stil olarak Agüero' ifadelerini kullanmıştı.
"GALATASARAY TRANSFER ETMEK İSTİYORDU"
Son 3 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a nasıl getirildiğini, daha önce siyah-beyazlı kulüpte alt yaş kategorilerinde teknik sorumluluk, scouting, transfer ve aile görüşmeleri görevi yürüten Semih Sezerli anlattı:
"2014-15'te Gaziosmanpaşa bölgesinde Arnavutköy Yayla takımında bir oyuncu var diye haber geldi. Kendisini denemeye aldık. İlk idmanda hemen ön plana çıktı. Başka kulüpler de yeteneğinin farkına varmıştı. Aynı dönemde onu G.Saray da istiyordu. O zaman Gaziosmanpaşa bölgesinin scoutu Haydar Etik ağabeyimizdi. Kulübün başkanı ile görüştü, çok çabaladı.
10 FUTBOL TOPU VE ANTRENMAN MALZEMELERİ
"O dönem futbol direktörü olan Emrah Bayraktar hoca temaslarda bulundu. Arnavutköy Yayla yöneticileri ikna edildi ve el sıkışıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 10 futbol topu ve beraberinde birtakım antrenman malzemeleri verilmişti. Babası ve annesi çalışıyordu. Fulya'ya uzak oturuyordu, idmana getirmek kolay değildi."
DEMİR EGE ONA 2015'TEN BU YANA ASİST YAPIYOR
O bölgede oturan bir aile ile görüştük, 2-3 futbolcuyu getiriyorlardı. Semih'i de o gruba ekledik. Getiren kişinin benzin fişini karşılıyorduk. Altyapı yolculuğunda uzun yıllar çalıştığı sırasıyla Mesut Kır, Halil İbrahim Toy, Cem Özden hocaların ve son olarak Serdar Topraktepe'nin ismini anmakta, teşekkür etmekte fayda var. Demir Ege de ilk defa Semih'e asist yapmıyor. 2015'ten bu yana yapıyor.
AĞABEYLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de hücum hattında görev alan tecrübeli isimlerden daha etkili bir görüntü sergiledi. Vincent Aboubakar, 12 maçta 4, Cenk Tosun 16 mücadelede 4 gol atarken Muleka ise 17 karşılaşmada sadece 2 kez fileleri havalandırdı.