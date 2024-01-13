Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Semih Kılıçsoy son haftalarda durdurulamıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy durdurulamıyor
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13 Ocak 2024 23:01
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, gollerine devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8. Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki forvet, 5. kez ağları havalandırdı. Semih, gollerin tamamını üst üste son 4 maçta kaydetti.

Semih Kılıçsoy, üst üste 4 müsabakada bulduğu 5 golle Omar Colley'in takımın en golcü oyuncusu ünvanına ortak oldu.

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